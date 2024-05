La volta buona, Caterina Balivo perde la pazienza con l’ospite: “Dobbiamo arrivare al punto”, tensione in studio

15 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata del talk show pomeridiano “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, si è verificato un momento di palpabile tensione.

Gli ospiti del giorno erano gli Audio 2, noto duo musicale composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, invitati a parlare delle loro esperienze e carriere. Mentre Donzelli raccontava di come Mina ebbe un ruolo decisivo nella loro ascesa artistica, la Balivo, sentendo la pressione dei limiti di tempo dello show, lo ha interrotto bruscamente per incitarlo a concludere il racconto.

La reazione degli ospiti e del pubblico

La reazione di Caterina Balivo non è stata ben accolta né dagli ospiti né dal pubblico a casa. “Gianni però dobbiamo arrivare al punto eh! Te lo dico,” ha esclamato la conduttrice, creando un’atmosfera di leggero disagio in studio. Nonostante l’evidente imbarazzo, Donzelli ha cercato di abbreviare il suo intervento, concludendo in fretta il racconto. La tensione non è diminuita quando Balivo, tentando di alleggerire il clima, ha chiesto un altro aneddoto ai suoi ospiti, ma con una sfida: “Me la racconta solo chi riesce a farlo in un minuto,” ha aggiunto, lanciando una frecciatina che non ha fatto altro che aumentare la pressione.

Conclusione dell’intervista

Nonostante il clima teso, l’intervista si è conclusa con la performance degli Audio 2 che hanno eseguito “Acqua e Sale”, cercando di ristabilire una certa serenità.