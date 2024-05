“Stasera Tutto è Possibile”, Stefano De Martino scivola e cade in diretta, sui social pioggia di commenti

0 Condivisioni acebook Twitter

Stefano De Martino ha firmato un importante contratto quadriennale con la Rai, segnando un momento significativo nella sua carriera televisiva.

La giornata di festeggiamenti si è però trasformata in uno spettacolo inaspettato durante l’ultima puntata di “Stasera Tutto è Possibile”. Nel bel mezzo del gioco ‘crazy cup’, con il pavimento visibilmente bagnato, De Martino ha perso l’equilibrio e ha avuto una spettacolare caduta proprio sulle scale centrali del palco, finendo completamente bagnato. Questo incidente ha aggiunto un tocco di umorismo e leggerezza alla serata, nonostante il piccolo pericolo.

La reazione del pubblico e dei social media

L’incidente non ha suscitato preoccupazione ma piuttosto divertimento tra il pubblico di “Stasera Tutto è Possibile”. I fan di De Martino hanno reagito con entusiasmo sui social media, dove hanno condiviso commenti e meme sulla sua “performance” bagnata. Il popolare presentatore ha ricevuto molti elogi per la sua capacità di mantenere il sorriso e continuare lo show nonostante l’imprevisto. Commenti come “Stefano De Martino con camicia bagnata annessa grande dono di Dio” e “Mi spiace che è scivolato, ma tutto bagnato fa la sua bella figura” hanno popolato Twitter e Instagram, evidenziando quanto il conduttore sia amato dal pubblico.

Un momento d’oro per Stefano De Martino

Questo incidente arriva in un periodo particolarmente positivo per De Martino, che si sta godendo grande popolarità e successo professionale. Nonostante la caduta, molti hanno sottolineato come questa edizione di “Stasera Tutto è Possibile” sia stata la migliore nella storia del programma, con De Martino al timone. I fan hanno espresso il loro affetto e ammirazione per il conduttore, augurandogli il meglio sia nella sua carriera che nella vita personale.