Kellogg’s Corn Flakes Cocoa ritirati dal commercio, rischio di soffocamento

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal commercio delle confezioni di cereali Kellogg’s Corn Flakes Cocoa a causa di grumi duri presenti nel prodotto che potrebbero rappresentare un rischio di danni ai denti o soffocamento.

Questo richiamo riguarda specificatamente le confezioni vendute in formato da 330g con data di scadenza del 02/03 Marzo 2025.

Richiamo dei cereali Kellogg’s per grumi pericolosi

Il 17 maggio, il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per alcune confezioni di Kellogg’s Corn Flakes Cocoa. È stato riscontrato che una piccola percentuale di questi prodotti contiene grumi duri che non si sciolgono nel latte, potenzialmente pericolosi per i consumatori. Il problema è stato segnalato dopo che i grumi sono stati trovati in grado di resistere all’ammollo nel latte, aumentando il rischio di danni ai denti o di soffocamento durante il consumo.

Istruzioni per i consumatori e dettagli del rimborso

I consumatori sono stati invitati a verificare le proprie dispense per la presenza del prodotto interessato e a smaltire qualsiasi confezione corrispondente alle caratteristiche del richiamo. Kellogg’s ha attivato un servizio consumatori raggiungibile attraverso il suo sito ufficiale o contattando il numero verde 800 97 60 21 per assistere i clienti nella procedura di rimborso. Nonostante il rischio basso, l’azienda prende la situazione molto seriamente e si impegna a garantire la sicurezza dei suoi consumatori.

Contesto di altri richiami alimentari recenti

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di allerte alimentari che hanno riguardato vari prodotti in tempi recenti. Tra questi, il richiamo di un lotto di biscotti di grano saraceno per la presenza non dichiarata di tracce di nocciola, e un lotto di farina di cassava per livelli eccessivi di acido cianidrico. Anche la Mozzarella per pizzeria a marchio Fattorie Marchigiane è stata recentemente ritirata dal mercato per un rischio chimico.