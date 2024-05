Terribile schianto nel barese alle prime luci dell’alba, ragazzo perde il controllo del mezzo e vola sopra una rotatoria

0 Condivisioni acebook Twitter

All’ora dell’alba di oggi, un grave incidente ha coinvolto un giovane automobilista proveniente da Castellana Grotte.

Il sinistro è avvenuto precisamente alle 05:45 a Putignano, quando il conducente, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo, finendo per “volare” sopra una rotatoria e impattando con violenza contro un ostacolo. L’incidente, avvenuto in un momento della giornata in cui le strade sono solitamente meno trafficate, ha provocato immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Soccorso e trasporto in ospedale

Subito dopo l’incidente, i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’evento, prestando le prime cure al giovane, che fortunatamente non ha subito lesioni gravi. “È stato trasportato in ospedale in codice giallo,” hanno confermato le fonti mediche, indicando una condizione di media gravità. La prontezza dei servizi di emergenza ha permesso di gestire la situazione efficacemente, evitando che l’incidente potesse avere esiti più gravi.

Indagini in corso

Le autorità locali di Putignano hanno immediatamente avviato un’indagine per determinare le cause precise dell’incidente.