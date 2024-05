Gisella Cardia fa un annuncio catastrofico durante un incontro di preghiera: “Ci sarà una nuova pandemia”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultimo incontro di preghiera a Trevignano Romano, Gisella Cardia, conosciuta come veggente del luogo, ha diffuso un messaggio che ha riacceso preoccupazioni e dibattiti.

Il messaggio, che Gisella afferma essere stato trasmesso dalla Madonna del Rosario, prevede l’arrivo di una nuova pandemia. “Siate pronti alle prossime malattie che arriveranno, la vostra libertà sarà minata ancora una volta con la dichiarazione di pandemia”, ha comunicato ai presenti, suscitando reazioni miste tra i fedeli.

Critiche e reazioni della comunità e della Chiesa

La posizione della Chiesa rispetto alle apparizioni mariane e ai messaggi trasmessi da Gisella è stata di netta distanza. La diocesi di Civita Castellana, che include Trevignano Romano, ha chiaramente dichiarato che non ci sono elementi che confermino fenomeni sovrannaturali legati a Gisella Cardia. Inoltre, le autorità ecclesiastiche, inclusi commenti passati di Papa Francesco, hanno espresso scetticismo riguardo l’autenticità di tali messaggi, descrivendo la Madonna non come una “posta”, ma come una figura di amore e guida spirituale.

Il prossimo appuntamento

Nonostante le controversie, Gisella Cardia continua a raccogliere un seguito di fedeli che si riuniranno ancora il 3 giugno nel campo di via Campo delle Rose per un nuovo incontro di preghiera. Il messaggio di Gisella suggerisce che ci siano forze maggiori in gioco, che influenzano sia gli eventi globali sia la percezione pubblica. Questo suscita preoccupazioni sul potenziale impatto psicologico dei suoi annunci, specialmente tra le persone più vulnerabili, come sottolineato dal presidente dell’Associazione Italiana Vittime delle Sette, Francesco Brunori: “Frasi del genere… sono terreno fertile per la manipolazione”.