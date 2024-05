Puglia, ricoverato in una struttura psichiatrica l’uomo che ieri girava sanguinante per le strade dopo aver ucciso una donna

0 Condivisioni acebook Twitter

Ieri a San Giovanni Rotondo, un tranquillo pomeriggio è stato scosso da un atto di violenza inaudita. F.C., un uomo di 43 anni, è entrato nella casa di Rachele Covino, 81 anni, situata in via Sergente Padovano, e l’ha brutalmente assassinata.

Subito dopo l’aggressione, l’uomo è stato trovato dai carabinieri mentre vagava nudo e insanguinato per le strade della città, causando terrore e sconcerto tra i cittadini. Le circostanze esatte della morte saranno chiarite dall’autopsia, ma si sospetta una violenta colluttazione culminata nel tragico epilogo.

Indagini in corso e contesto dell’aggressione

L’aggressore non aveva legami diretti con la vittima, una vedova con due figli che viveva da sola in una casa al pianterreno vicino al centro storico. La dinamica dell’evento è ancora oggetto di indagine, e il movente rimane non chiaro. Prima di uccidere la signora Covino, F.C. era entrato in un’altra abitazione, anch’essa abitata da donne che sono riuscite a cacciarlo via. L’intervento dei carabinieri è avvenuto dopo una segnalazione al numero di emergenza 112, che descriveva un uomo nudo e sanguinante che creava scompiglio.

Conseguenze e misure prese

Dopo l’arresto, l’uomo è stato ricoverato in una struttura psichiatrica per valutare il suo stato mentale e le possibili cause del suo comportamento devastante.