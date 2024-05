Siu, il marito Jonathan Maldonato rilasciato ma con  divieto di avvicinamento alla moglie influencer

0 Condivisioni acebook Twitter

Jonathan Maldonato, marito dell’influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri, è stato rilasciato dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) ha deciso di non convalidare il suo arresto.

Siu, recentemente risvegliatasi da un coma causato da un arresto cardiaco, rimane in gravi condizioni all’ospedale di Novara. Durante l’udienza, durata quattro ore, Maldonato ha sostenuto che l’incidente è stato autoinflitto, dichiarando che la moglie gli aveva chiesto di presentarlo come un incidente domestico.

Misure cautelari imposte

Il Gip ha imposto a Maldonato l’obbligo di firma e il divieto di avvicinarsi a Siu, mantenendo la situazione sotto controllo senza ricorrere alla detenzione. L’avvocato di Maldonato, Giovanna Barbotto, ha argomentato a favore di misure meno restrittive, evidenziando l’assenza di pericolo di fuga. Questa decisione segue le dichiarazioni di Maldonato in cui si è proclamato innocente, e il dibattito legale continua in attesa delle motivazioni scritte del giudice che potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulla decisione.

Situazione familiare e indagini future

Le due figlie della coppia, di età compresa tra 4 e 6 anni, sono attualmente affidate ai nonni paterni. La prossima tappa delle indagini è prevista per martedì, con un nuovo sopralluogo nella residenza della coppia a Biella, ora sotto sequestro. Si sospetta che Maldonato abbia violato i sigilli della casa lunedì scorso per alterare le prove, una mossa che potrebbe avere implicazioni significative per il corso delle indagini future.