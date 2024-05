Emma Marrone festeggia i suoi 40 anni con la mamma e il fratello

0 Condivisioni acebook Twitter

Emma Marrone, la rinomata cantante salentina, ha segnato il traguardo dei 40 anni in una maniera unica e personale.

Circondata dall’affetto di amici e familiari, tra cui il fratello Francesco e la madre Maria, Emma ha optato per una celebrazione sobria ma significativa, tenutasi probabilmente nella sua amata Puglia. La scelta di un party piccolo e informale riflette lo spirito genuino e diretto che la caratterizza, una festa che ha avuto come fulcro l’amore e il ricordo del padre, scomparso nel 2022, sempre presente nei suoi pensieri.

Look e dettagli dell’evento

Per l’occasione, Emma ha brillato in un elegante abito bianco in lino, con scollo a barca, maniche ampie e una

lunga collana che ne evidenziava il taglio semplice ma raffinato. Gli orecchini a cerchio in oro aggiungevano un tocco di glamour all’insieme, perfetti per un evento estivo tenuto in location informali come una spiaggia o un giardino privato. Questo look total white ha sottolineato la luminosità e la serenità che Emma ha voluto dare al suo compleanno, uno stile impeccabile che ha reso l’atmosfera ancora più speciale.

Momenti e simboli del compleanno

Il numero delle candeline sulla torta non seguiva la tradizione: invece delle classiche 40, Emma ha scelto di rappresentare i suoi anni con 14610, ovvero i giorni vissuti fino a quel momento, simbolo di un percorso ricco di successi e intense emozioni. La celebrazione è stata arricchita dalla presenza di oggetti festosi come gli occhiali da festeggiata con la scritta “Happy Birthday”, condivisi e indossati anche dagli amici per foto ricordo. Il culmine emotivo della serata è stato sicuramente il momento condiviso con il fratello e la madre, pilastri costanti della sua vita, testimoni di un’occasione gioiosa ma intima.