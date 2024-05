A Bari la “Cena Offline” martedì 4 giugno, non saranno ammessi smartphone a tavola, per godersi la compagnia e la cena, il ristorante che ha preso questa iniziativa

1 Condivisioni acebook Twitter

Nel cuore di Bari, la pizzeria pluripremiata Chinè Mood, con radici a Monopoli, propone un’innovativa iniziativa chiamata “Cena Offline”.

Questo nuovo appuntamento, che avrà luogo martedì 4 giugno nella sede di via Orfeo Mazzitelli 260 A, invita i commensali a lasciare da parte i loro smartphone per una serata. L’obiettivo è quello di incoraggiare le persone a godersi la compagnia degli amici senza distrazioni digitali, una tendenza che sta guadagnando popolarità in tutto il mondo e ora arriva anche a Bari.

L’invito attraverso i social





Chinè Mood ha utilizzato i social media per diffondere il messaggio dell’evento, con un invito provocatorio: “Oltre lo schermo è molto meglio”. L’iniziativa promette una serata di autentica connessione umana, libera da chiamate, notifiche, foto dei piatti o aggiornamenti di status. Si tratta di un tentativo di riportare le persone alla realtà fisica e alla qualità delle relazioni personali, che spesso vengono trascurate a favore del mondo virtuale.

Silent reading party: un’altra tendenza in ascesa





In parallelo alla cena offline, il Silent reading party sta diventando un altro evento di tendenza che incoraggia la presenza e la concentrazione sul momento. Anche questi incontri invitano i partecipanti a staccare dalla tecnologia per immergersi nella lettura silenziosa, mostrando un crescente desiderio collettivo di disconnessione temporanea dal digitale per riconnettersi con attività più intime e personali.