Un uomo di 55 anni rapina una farmacia, con la voce che trema si giustifica: “Devo pagare le bollette”, arrestato

Un episodio singolare ha turbato la tranquillità di Paullo, in provincia di Milano, quando un uomo di 55 anni ha deciso di rapinare una farmacia in piazza De André.

Brandendo un coltello e mascherando il suo volto con cappello e sciarpa, l’uomo ha esclamato: “Consegnatemi tutto quello che avete: devo pagare le bollette”. I testimoni presenti hanno descritto la sua voce tremante, un dettaglio che suggerisce la sua poca esperienza nel crimine.

La rapida risposta delle forze dell’ordine

Nonostante il tentativo di nascondersi, il rapinatore non aveva considerato l’alta sorveglianza della zona, dotata di numerose telecamere. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a identificare l’uomo in tempi brevi grazie alle registrazioni. Il rapido intervento ha permesso di tracciare e raggiungere il sospetto nella sua abitazione locale.

Conseguenze legali

Il sindaco di Paullo, Federico Lorenzini, ha commentato l’accaduto, sottolineando la tristezza della situazione: “La storia appare ben triste. Probabilmente, spinto dalla necessità l’uomo non si è nemmeno ben reso conto di cosa significhi mettere in atto una rapina a mano armata”. Non sono stati resi noti i dettagli dell’interrogatorio con i carabinieri, ma l’uomo dovrà ora difendersi dall’accusa di rapina, affrontando le conseguenze legali delle sue azioni disperate.