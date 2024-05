Impegnata in un servizio fotografico sui binari del treno, si impiglia il vestito al passaggio del mezzo e viene travolta, muore modella 30enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Una giovane modella venezuelana di 30 anni, è tragicamente deceduta mentre partecipava a un servizio fotografico.

L’incidente è avvenuto vicino a Guadalajara, in Messico, dove Cinthya era intenta a posare accanto a un treno in movimento. La scena, pensata per creare uno sfondo dinamico, si è trasformata in un terribile scenario quando il suo abito si è impigliato nei binari, rendendole impossibile allontanarsi in tempo.

Dettagli e interventi immediati

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi a Zacoalco de Torres, le condizioni di Cinthya erano troppo gravi e non è stato possibile salvarla. La tragica notizia della sua morte è stata confermata poco dopo il suo arrivo all’ospedale. Attualmente, il corpo della modella è stato affidato alla sua famiglia dopo le necessarie procedure legali e l’autopsia, che aiuterà a chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Indagini in corso

Le autorità locali, guidate dal procuratore dello Stato di Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, hanno già interrogato i testimoni e le persone coinvolte nel servizio fotografico. “Tutto indica che si è trattato di un incidente,” ha dichiarato Méndez Ruiz, riferendo che la forza del treno in movimento ha giocato un ruolo cruciale nell’accaduto, trascinando i vestiti della modella verso di esso.