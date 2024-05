Addio al 37enne campione del mondo di pizza, il napoletano Luca De Marinis, è morto in un incidente stradale

0 Condivisioni acebook Twitter

Luca De Marinis, noto pizzaiolo napoletano e campione mondiale, è tragicamente deceduto a seguito di un incidente stradale in California.

Il 37enne stava guidando la sua motocicletta su Wolf Valley Road a Temecula quando un veicolo, tentando una svolta a sinistra, gli ha tagliato la strada, causando una collisione mortale. De Marinis è morto sul colpo, come confermato dal Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Riverside. La comunità italiana in California e i colleghi negli Stati Uniti sono in lutto per la perdita improvvisa.

Ricordi e cordoglio dalla comunità

Originario dei Camaldoli, un quartiere di Napoli, Luca era molto apprezzato non solo per le sue abilità culinarie ma anche per la sua personalità solare e generosa. Amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per l’accaduto attraverso messaggi commoventi. Rita, un’amica, lo ricorda come “il sole splendente, la gioia di vivere”. Vincenzo, uno dei suoi migliori amici, manifesta disperazione e incredulità, ricordando i momenti trascorsi insieme e i piani futuri che avevano.

Un ritorno a casa in Italia

Luca, noto affettuosamente come “Picchio”, aveva lasciato l’Italia per perseguire la sua passione e il suo lavoro negli USA, dove aveva raggiunto riconoscimenti internazionali, vincendo una competizione mondiale di pizzaioli nel 2019. Attualmente, i suoi amici hanno avviato una raccolta fondi per poter riportare il suo corpo in Italia, permettendo una degna sepoltura nella sua terra natale.