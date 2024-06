Gravissimo incidente stradale nel barese, due feriti in codice rosso

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente frontale ha avuto luogo sulla strada che collega Turi a Putignano, coinvolgendo due automobili e lasciando due persone gravemente ferite. L’evento si è verificato recentemente e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento dei soccorritori

Le vittime, un uomo residente a Turi e una donna di Bari, sono state trasportate in codice rosso agli ospedali Miulli e Policlinico. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti due equipaggi del 118 di Turi e Casamassima, che hanno lavorato con urgenza per assistere i feriti e trasportarli tempestivamente alle strutture ospedaliere per ricevere le cure necessarie.

Forze dell’ordine e vigili del fuoco sul posto

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Questi ultimi hanno operato per mettere in sicurezza l’area e gestire le conseguenze del sinistro, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le cause che hanno portato al violento scontro.

La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi degli investigatori, causando rallentamenti e deviazioni nel traffico locale.