Chiara Ferragni apre l’estate con la riscoperta del crochet, il suo stile a Forte dei Marmi

Mentre l’estate 2024 si avvicina rapidamente, Chiara Ferragni ha deciso di anticipare le tendenze dalla ridente località di Forte dei Marmi.

La celebre influencer ha inaugurato il fine settimana estivo indossando un abito bianco crochet, segnale di un rinnovato interesse per questo stile. Gli abiti all’uncinetto, riconoscibili per il loro design intricato e la loro natura artigianale, stanno riconquistando la scena della moda estiva grazie alla loro freschezza e originalità.

Un fine settimana di stile e incontri

Il weekend di Chiara non è stato solo un trionfo di stile, ma anche un’occasione per godersi il tempo con gli amici in uno dei luoghi più chic d’Italia. Nonostante la presenza dell’ex marito Fedez a Forte dei Marmi, non ci sono stati incontri pubblici tra i due. Chiara ha optato per un approccio diverso rispetto ai media, focalizzando l’attenzione sui suoi outfit piuttosto che sulla vita personale. Questa scelta si riflette nella sua capacità di rimanere al centro dell’attenzione mediatica per le ragioni giuste, ovvero per il suo impegno nel settore della moda.

Il crochet come dichiarazione di moda

L’abito bianco crochet di Chiara Ferragni non è solo un capo d’abbigliamento, ma una dichiarazione. Scegliere di indossarlo per un aperitivo in spiaggia non è un caso: è un invito a riscoprire la bellezza e la praticità dei capi lavorati a maglia. La Ferragni ha mostrato ancora una volta la sua capacità di influenzare le tendenze e di far rivivere stili che uniscono tradizione e modernità. Con l’estate che si avvicina, appare chiaro che il crochet sarà uno dei must-have, pronto a conquistare guardaroba in tutto il mondo.