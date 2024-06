Si fa la doccia prima di andare al matrimonio della cugina e resta folgorato, muore ragazzo 20enne

2 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane di vent’anni è tragicamente scomparso a Baia e Latina, un tranquillo comune nel cuore del Casertano.

La vittima, mentre si preparava per partecipare al matrimonio di una cugina, è stata folgorata sotto la doccia per ragioni ancora da accertare. “Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori del 118, purtroppo, al loro arrivo non c’era più nulla da fare,” ha rivelato una fonte locale. La comunità di Baia e Latina è profondamente colpita da questo lutto improvviso.

Indagini in corso

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha preso in mano le redini dell’inchiesta per far luce su questo tragico evento. “È già stata disposta un’autopsia,” conferma un magistrato, che si svolgerà presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Gli investigatori non escludono nessuna pista e attendono con ansia i risultati dell’esame post-mortem per comprendere le dinamiche esatte che hanno portato alla morte del giovane.

Comunità sotto shock

Il piccolo centro di Baia e Latina, noto per la cordialità e l’intreccio sociale tra i suoi abitanti, si trova ora a dover affrontare una tragedia che ha lasciato un vuoto incommensurabile. “Era un ragazzo molto conosciuto e ben voluto da tutti,” commentano alcuni cittadini. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente circolato, gettando un’ombra di tristezza sull’intera località. Le autorità locali e la comunità attendono risposte, sperando che le indagini possano presto offrire chiarimenti su questa tragica vicenda.