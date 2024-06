Puglia, tamponamento a catena che ha coinvolto 8 macchine per la violenta grandinata, code chilometriche , traffico deviato

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel Basso tavoliere, nel Foggiano, si è verificata una violenta grandinata che ha avuto gravi ripercussioni non solo sull’agricoltura ma anche sulla sicurezza stradale.

La grandine ha reso l’asfalto della Statale 16 simile a una pista di ghiaccio, rendendo particolarmente pericolosa la circolazione. A seguito delle condizioni avverse, si è verificato un grosso tamponamento a catena coinvolgendo otto veicoli nei pressi di Orta Nova, direzione Bari, al km 689,400 della SS16.

Gestione dell’emergenza e traffico deviato

Fortunatamente, nonostante l’entità dell’incidente, non si registrano feriti gravi. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli danneggiati. Il traffico è stato deviato su una strada complanare per ridurre i disagi e garantire la sicurezza degli automobilisti. Squadre dell’Anas e della Polstrada sono state prontamente mobilitate per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità il più rapidamente possibile.

Allerta meteo e raccomandazioni

La zona del Basso tavoliere era già stata messa in allerta gialla per il rischio di maltempo, e l’evento di grandine conferma la severità delle previsioni meteo. Le autorità locali raccomandano prudenza e invitano gli automobilisti a informarsi sulle condizioni stradali prima di mettersi in viaggio, specialmente durante gli allarmi meteo.