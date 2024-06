Terrificante incidente in autostrada, le auto impattano violentemente la struttura del casello e la sollevano, tre morti, due bambini di 3 e 6 anni feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi al casello autostradale dell’A12 a Rosignano, in provincia di Livorno, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre cinque.

Tra le vittime figurano due cittadini tedeschi e un italiano. Due delle persone ferite sono fratellini di 3 e 6 anni, fortunatamente trasportati in ospedale in codice verde, indicativo di condizioni meno gravi.

Dinamica dell’incidente

Secondo i rapporti dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, l’incidente è stato causato da una vettura che, arrivando a tutta velocità, ha tamponato due auto ferme al casello, causando il loro ribaltamento. L’impatto ha provocato gravi danni non solo ai veicoli coinvolti ma anche alla struttura del casello, con la cabina del casellante che è stata sollevata da terra a causa della forza dell’impatto.

Risposta delle autorità e chiusura dell’autostrada

Il tratto dell’autostrada A12 tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei detriti. I soccorsi del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, che si è verificato poco dopo le 13:00. Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dell’accaduto e per stabilire eventuali responsabilità.