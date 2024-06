Perde il controllo della Mercedes e sfonda un negozio, uomo di 90 anni alla guida sbaglia ad inserire la marcia

0 Condivisioni acebook Twitter

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio del 2 giugno al supermercato Unes di via Cuoco a Parabiago, vicino Milano.

Un uomo di 90 anni ha perso il controllo della sua Mercedes station wagon, sfondando la vetrina dell’ingresso e invadendo l’area delle casse. Fortunatamente, nonostante la presenza di numerosi clienti e personale all’interno, non ci sono stati feriti gravi.

Dettagli dell’incidente

Secondo i rapporti, l’anziano conducente avrebbe confuso le marce, inserendo la prima invece della retromarcia, causando l’accelerazione improvvisa dell’auto verso l’interno del supermercato. L’auto ha travolto casse e scaffali, causando danni significativi all’interno del negozio. “Schivato per poco”, ha commentato su Facebook un cliente che era in cassa al momento dell’incidente.

Interventi e sicurezza

I vigili del fuoco di Legnano sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e per estrarre il veicolo dall’edificio. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le indagini preliminari indicano che l’incidente non ha causato feriti tra i presenti, inclusi il conducente e i clienti del supermercato.