Bari-Brindisi, scontro auto imbocca contromano la statale e impatta contro moto, centauro è gravissimo

Incidente sulla SS 379 a Carovigno: motociclista in condizioni gravissime

L’incidente

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 379 all’altezza di Carovigno, in direzione sud, coinvolgendo un motociclista che è stato ricoverato in condizioni definite «gravissime» all’ospedale Perrino di Brindisi. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato così violento che il motociclista è stato sbalzato per diversi metri, e la moto ha preso fuoco.

Indagini in corso

I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia stradale, che sta esaminando varie ipotesi per determinare la dinamica dei fatti. Tra le possibilità al vaglio, c’è quella che l’auto possa aver imboccato contromano la statale, causando così il drammatico scontro. Secondo alcune testimonianze, sembra che una macchina abbia imboccato contromano una rampa della SS 379, andando a impattare contro la moto. Le indagini proseguono per chiarire esattamente quanto accaduto e stabilire le responsabilità.

Ripristino del traffico

Nonostante l’incidente, Anas ha comunicato che il traffico sulla SS 379 è tornato regolare dopo un breve periodo di disagi dovuti alle operazioni di soccorso e rilievi. Gli automobilisti sono stati avvisati e il traffico è stato gestito per minimizzare ulteriori incidenti o rallentamenti. La comunità di Carovigno e gli utenti della strada rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del motociclista, nella speranza che possa superare le gravissime ferite riportate.