Un volo di otto piani: muore il calciatore Mario Bacaj a poche ore dalla partita

Il 28enne Mario Bacaj è morto dopo un volo dall’ottavo piano nel centro di Adelaide. La squadra lo attendeva in campo nel giorno della tragedia.

Tragedia ad Adelaide: il calciatore si è tolto la vita nel giorno della partita

ADELAIDE – Il mondo del calcio dilettantistico australiano è sotto shock per la morte di Mario Bacaj, 28 anni, deceduto dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un edificio nel centro di Adelaide, lo stesso giorno in cui era atteso in campo con la maglia degli Adelaide Eagles Soccer Club. Secondo quanto emerso, il giovane si sarebbe gettato dal tetto del 2KW Bar & Restaurant. I soccorsi sono giunti tempestivamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Originario dell’Albania e cresciuto in Italia, Bacaj viveva in Australia da alcuni anni insieme alla moglie e al figlio piccolo. La notizia ha profondamente colpito l’ambiente sportivo locale e il club per cui militava, che poche ore prima lo attendeva per una partita. Il gesto estremo è avvenuto intorno alle 16:00 e ha sorpreso compagni, dirigenti e tifosi, che non sospettavano nulla di quanto stava per accadere.

Il messaggio alla squadra e la conferma delle autorità

Nella mattina della tragedia, il calciatore aveva inviato un messaggio alla squadra via WhatsApp, segnalando di non sentirsi bene e comunicando che non avrebbe preso parte alla partita. Il messaggio, arrivato intorno alle 10:15, non aveva destato particolare preoccupazione tra i compagni di squadra, che pensavano si trattasse di un lieve malessere.

Solo nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia del decesso, confermata dalla polizia locale. Secondo quanto riportato da fonti investigative, non ci sarebbero dubbi sulla dinamica: si tratterebbe di un suicidio. Le autorità escludono cause accidentali. I soccorritori – vigili del fuoco, ambulanze e agenti – sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di salvataggio è stato vano.

Il cordoglio della squadra e della città

L’intera formazione degli Adelaide Eagles si è recata sul luogo della tragedia per rendere omaggio al compagno. Sul tetto dell’edificio sono stati lasciati fiori, messaggi e corone per ricordare un ragazzo descritto come affettuoso, rispettato e molto amato. La sua morte ha suscitato grande commozione anche tra gli abitanti della città, dove Bacaj era ben conosciuto sia per la sua attività sportiva che per il suo impegno nella vita sociale del quartiere.