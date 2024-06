Isola dei Famosi, tensione alle stelle tra Dario Maltese e Sonia Bruganelli, lei: “Mi hai interrotto per queste banalità?”, la risposta di Maltese la zittisce immediatamente

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, trasmessa il 2 giugno, la tensione tra i due opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli, ha raggiunto livelli elevati.

Nonostante le smentite ufficiali, è evidente che tra loro persiste una forte antipatia. Nel corso dell’edizione, i due hanno continuato a scambiarsi commenti pungenti, culminati in uno scontro verbale durante la semifinale.

Il contesto della discordia

Nel contesto della gara che ha visto Aras Senol guadagnare il posto di quarto finalista, superando Samuel Peron in una prova di resistenza, il clima tra i commentatori si è fatto incandescente. Mentre Sonia Bruganelli analizzava gli esiti della prova, Dario Maltese l’ha interrotta con un’affermazione tagliente che ha scatenato la reazione stizzita della Bruganelli. “Mi hai interrotto per queste banalità?” ha esclamato l’opinionista, visibilmente irritata. Maltese ha prontamente risposto: “Bruganelli, se dovessi interrompere ogni volta che dici banalità…”, lasciando intendere un continuo disaccordo sui contenuti espressi dalla collega.

Verso la finale

Mentre i concorrenti si preparano per le ultime fasi del reality, con un televoto flash che deciderà il quinto finalista e un duello segreto in arrivo, gli spettatori sono altrettanto attenti alle dinamiche tra gli opinionisti. La rivalità tra Maltese e Bruganelli ha dimostrato come i fuochi d’artificio non siano limitati solo ai concorrenti dell’Isola, ma possano coinvolgere anche chi dovrebbe limitarsi a commentare.