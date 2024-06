Torna dal mare in bicicletta, cade per l’impatto con una macchina, muore donna di 56 anni sotto gli occhi del figlio 13enne che era sulla bici accanto

0 Condivisioni acebook Twitter

Monica Tassoni, una dipendente 56enne della Regione Abruzzo, è tragicamente deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto sabato a Giulianova, in provincia di Teramo. L’incidente si è verificato mentre Monica stava rientrando a casa dal mare in bicicletta, accompagnata dal figlio tredicenne.

Dettagli dell’accaduto

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00, all’altezza del sottopasso di via D’Annunzio, vicino alla statale Adriatica. Monica è stata urtata da un’auto, guidata da un turista

romano, che viaggiava nella stessa direzione. La collisione ha causato la caduta di Monica, che ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, una scena terribile che si è svolta sotto gli occhi del suo giovane figlio. Nonostante i tentativi di soccorso da parte di medici di passaggio e successivamente del personale del 118, Monica è stata dichiarata morta sul posto.

Reazioni e conseguenze

L’incidente ha suscitato profondo dolore nella comunità di Giulianova, dove Monica era ben conosciuta e stimata. Il sindaco della città ha espresso il cordoglio di tutta la comunità, sottolineando il sentimento di sconforto che ha colpito tutti coloro che la conoscevano. Anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha rilasciato una dichiarazione, ricordando Monica come una “valida dipendente” e estendendo le condoglianze a nome dell’intera giunta regionale.

La polizia stradale e i vigili urbani sono intervenuti prontamente sulla scena e hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. La Procura ha ordinato il trasferimento del corpo all’obitorio per l’autopsia e ha sequestrato il veicolo coinvolto.