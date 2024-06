Bari, incidente sulla Provinciale, code e traffico intenso

0 Condivisioni acebook Twitter

Questa mattina, la situazione del traffico a Bari è stata particolarmente complicata a causa di un incidente sulla Provinciale 236, precisamente al km 0+200.

L’evento, descritto come di lieve entità dalla Polizia locale, ha tuttavia generato notevoli disagi, con rallentamenti significativi in entrambe le direzioni. La pioggia caduta nelle prime ore del giorno ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo l’asfalto scivoloso e aumentando i rischi di ulteriori incidenti.

Code e rallentamenti su vie principali

Non solo sulla Provinciale 236 si registrano disagi, ma anche su importanti vie cittadine come via Bellomo e via Bitritto, dove si sono formate lunghe code e il traffico procede a rilento. La Polizia locale ha emesso un avviso ai conducenti di moderare la velocità e, ove possibile, di optare per percorsi alternativi per evitare le zone congestionate.

Situazione sulla statale 16

Anche la statale 16 non è stata risparmiata dai problemi: in particolare nei pressi dei curvoni di Palese, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno reso l’asfalto particolarmente viscido, aggravando i rallentamenti. Questa situazione richiede una particolare attenzione e prudenza da parte di tutti gli automobilisti.

Gli automobilisti sono invitati a informarsi continuamente sullo stato del traffico attraverso canali ufficiali e a prestare la massima attenzione alla guida, specialmente in condizioni di visibilità ridotta e strade scivolose.