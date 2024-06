Bari Piazza Ferrarese, spedizione punitiva contro una ragazzina di 13enne da coetanee, tutte frequentano la scuola Cirillo

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel cuore di Bari Vecchia, una brutale aggressione ha scosso la comunità locale: una ragazza di 13 anni è stata picchiata da due coetanee in Piazza del Ferrarese.

L’incidente, avvenuto sabato sera, rappresenta il punto culminante di una serie di molestie e intimidazioni che la vittima ha subito nel tempo.

Dettagli dell’incidente

L’aggressione è stata il risultato di tensioni preesistenti, alimentate da invidie e gelosie scaturite tra i banchi di scuola. Le aggressori, due ragazze anch’esse giovanissime, hanno attaccato la loro compagna con minacce e violenze fisiche, intimandole di non mostrare più il suo volto a Bari Vecchia e di rimanere a casa per evitare ulteriori “mazzate”. Quets ele frasi utilizzate: «Non fare vedere più la tua faccia di m***a qui a Bari Vecchia. Stattene a casa o prendi mazzate. Noi siamo le ragazze del Libertà e tu devi stare solo zitta.». Questo terribile evento è solo l’ultimo di una serie di atti di bullismo che vedono coinvolte giovani studentesse delle scuole medie di Bari, il Cirillo.

Reazioni e conseguenze

I genitori della vittima hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, dando il via a un’indagine per far luce sull’accaduto e prendere provvedimenti contro le responsabili dell’aggressione.