Assunto come personal trainer, gli viene chiesto di lavare i bagni, al suo rifiuto viene licenziato in tronco

Cory, recentemente assunto come personal trainer in una palestra nota come Planet Fitness, ha affrontato un’imprevista richiesta nel suo primo giorno di lavoro: pulire i bagni.

Questa richiesta, completamente estranea alle sue competenze e mansioni previste dal contratto, ha portato a una reazione decisa da parte sua.

Il confronto e il licenziamento

Nel rifiutare di svolgere compiti di pulizia, Cory ha affrontato la reazione del suo capo, il quale non ha gradito la sua posizione. La discussione è rapidamente escalata fino al punto in cui il capo ha minacciato un richiamo formale e, in caso di ulteriori rifiuti, il licenziamento. Cory, stando al racconto che ha condiviso su TikTok, ha risposto in modo altrettanto deciso, arrivando a dire: “Puoi procedere col licenziamento anche ora perché di certo non mi metto a pulire la me**a”. Poco dopo, ha lasciato il posto di lavoro, non senza esprimere visivamente il suo disappunto.

Le reazioni sui social

La vicenda ha suscitato numerose reazioni online, con molti utenti che hanno espresso solidarietà verso Cory, criticando la pratica di assegnare compiti non in linea con il ruolo ufficiale del dipendente. Alcuni hanno condiviso esperienze simili, dimostrando come non sia raro nel mondo del lavoro trovarsi a gestire richieste inaspettate e inappropriati.

