Mara Venier annuncia il suo ultimo anno a Domenica In: “Lo dico sempre ma questa volta è vero”

Mara Venier ha confermato che la stagione 2024-2025 di Domenica In sarà l’ultima con lei alla conduzione.

L’annuncio è stato fatto durante un’intervista a Tg1 Mattina Estate, dove la popolare conduttrice ha espresso il desiderio di chiudere il suo lungo e illustre percorso con il programma in bellezza, puntando su una stagione all’insegna della condivisione.

Una stagione difficile

L’edizione più recente del programma è stata definita dalla Venier come “la peggiore” tra quelle da lei condotte, a

causa di varie polemiche e contestazioni, inclusi il caso Ghali e un comunicato pro Israele che la conduttrice ha ammesso di aver letto praticamente in diretta, senza essere a conoscenza del suo contenuto in anticipo. Questi eventi hanno segnato profondamente l’esperienza dell’ultimo anno per Venier, influenzando la sua decisione di lasciare lo show.

Progetti per l’ultima edizione

Per la sua stagione finale, Mara Venier desidera un cambiamento, sperando di non essere più “sola” alla conduzione. Ha espresso l’intenzione di dare spazio e opportunità ad altri talenti, in particolare femminili. Tra i nomi considerati c’è quello dell’attrice comica Barbara Foria, evidenziando una preferenza per un team tutto al femminile. Tuttavia, i dettagli sono ancora da definire in collaborazione con il direttore dell’intrattenimento daytime, Mellone.

La sua ultima stagione a Domenica In sarà sicuramente seguita con grande interesse e affetto dai suoi numerosi ammiratori.