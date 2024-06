Bari, ladri rubano auto sotto gli occhi del proprietario che chiede aiuto disperato, loro non si fanno intimidire e vanno via con l’auto

0 Condivisioni acebook Twitter

In una scena che sembra uscita direttamente da un film, un furto d’auto si è svolto in modo sorprendentemente tranquillo e sfacciato in pieno giorno nella zona industriale di Modugno.

I ladri hanno agito con incredibile calma, spingendo via un’auto mentre il proprietario cercava disperatamente di attirare l’attenzione e chiedere aiuto.

Dettagli dell’incidente

Le immagini che arrivano dalla zona industriale mostrano i ladri che, noncuranti delle grida del proprietario e dei potenziali testimoni, procedono con il loro piano senza fretta. Questo comportamento audace ha lasciato la comunità locale e gli spettatori delle immagini online in uno stato di shock e incredulità.

Reazioni e conseguenze

Le autorità locali stanno indagando sul furto, e si sta facendo appello a chiunque abbia informazioni a venire avanti per aiutare a catturare i responsabili.