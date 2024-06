Incidente al casello di Rosignano, il video delle telecamere di sorveglianza del momento dell’impatto è raccapricciante

0 Condivisioni acebook Twitter

Le immagini appena diffuse mostrano i momenti drammatici che hanno preceduto l’incidente mortale al casello autostradale di Rosignano sull’A12, avvenuto domenica 2 giugno.

Un video sorveglianza ha catturato un’auto, guidata da una coppia di coniugi tedeschi, che procedeva a grande velocità senza apparentemente frenare mentre si avvicinava al casello.

Dinamica dell’incidente

Nel video, si osserva l’auto che, viaggiando in direzione Roma, taglia improvvisamente tutte le corsie da sinistra a destra, per poi impattare violentemente contro un guard rail e successivamente contro una Fiat 500 ferma, guidata dal ventunenne fiorentino Marco Acciai, anch’egli vittima dell’incidente. L’impatto ha causato il capovolgimento dell’auto dei coniugi e ha spazzato via uno dei gabbiotti del casello, distruggendolo completamente.

Vittime e conseguenze

Le vittime identificate sono Robert Friedrich Fendt e Maria Cornelia Schubert, una coppia di Ausburg di 61 e 68 anni, e il giovane Marco Acciai. L’incidente ha causato la morte di tutte e tre le persone coinvolte e ha lasciato una scena di devastazione, con detriti e lamiere distorte lungo la carreggiata.

Risposta delle autorità

Le autorità stanno indagando sulle cause esatte dell’incidente, mentre il video è diventato un pezzo chiave per comprendere la dinamica degli eventi.