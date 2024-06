Giorgia Meloni senza freni: “De Luca fa del bullismo, ecco perché”

0 Condivisioni acebook Twitter

La Premier italiana, Giorgia Meloni, ha espresso frustrazione per la costante attenzione dei media sulla sua vita privata durante un’intervista su Rai3.

“Sono passati sedici mesi, a me sembrano diciassette anni”, ha detto Meloni, evidenziando quanto profondamente questo scrutinio l’abbia toccata. Ha sottolineato il suo desiderio di mantenere una sfera privata normale, nonostante sia diventata un personaggio pubblico. “Dal giorno in cui ho vinto le elezioni, il 25 settembre del 2022, ogni fine settimana mi trovo fotografi sotto casa”, ha lamentato la Premier, descrivendo la situazione come vivere “nella casa del Grande Fratello”.

Il confronto con De Luca

Il confronto verbale con Vincenzo De Luca, governatore della Campania, è stato un altro argomento caldo nell’intervista. Meloni ha citato le parole di De Luca, che a suo avviso riflettono un “bullismo che nasconde una forma di insicurezza”. Ha specificato che tali attacchi sono spesso indirizzati verso le donne, percepite ingiustamente come più deboli. “Non penso che le donne siano deboli e l’ho voluto dimostrare”, ha affermato con forza, rifiutando le etichette che limitano la percezione della forza femminile.

La difesa della dignità femminile

Nell’ultima parte dell’intervista, Meloni ha approfondito il tema della dignità femminile, rigettando le convenzioni che categorizzano le donne come vulnerabili. Ha chiesto rispetto e parità di trattamento, enfatizzando la necessità di difendere e valorizzare la propria identità al di là delle etichette. “Mi si può chiamare come si vuole ma non sono una persona che sta in silenzio quando viene insultata”, ha dichiarato, evidenziando la sua fermezza nel difendere i diritti delle donne e la propria dignità personale.