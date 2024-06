Donna investita da una coppia di amici dopo averli denunciati per maltrattamenti, gli aggressori avevano cercato sul web informazioni su come uccidere

0 Condivisioni acebook Twitter

A Collegno, vicino Torino, un’agghiacciante aggressione ha visto una donna sulla cinquantina essere deliberatamente investita da un’auto.

Questo grave incidente è avvenuto ieri, lunedì 3 giugno mentre la donna passeggiava con il suo cane in viale XXIV Maggio. I responsabili dell’attacco sono una coppia, un uomo di 43 anni e sua moglie di 55, che la vittima aveva precedentemente denunciato per maltrattamenti. La coppia è fuggita dalla scena senza lasciare tracce.

Conseguenze dell’attacco

Dopo essere stata colpita, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Torino, dove è stata ricoverata con gravi ferite, tra cui traumi multipli, lesioni al torace, al volto, alla testa e una ferita alle gambe che ha richiesto un intervento chirurgico. Fortunatamente, la donna è ora fuori pericolo, ma dovrà affrontare una lunga convalescenza con una prognosi di 90 giorni.

Investigazioni e arresto

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rivoli, hanno rivelato che la vittima aveva vissuto con la coppia da agosto a novembre 2023 e aveva presentato una denuncia per maltrattamenti il 18 marzo. I filmati di sorveglianza hanno mostrato che i due si sono avvicinati alla donna a piedi, hanno avuto un breve litigio e poi l’hanno investita con l’auto. Sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e attualmente si trovano in carcere. Ulteriori indagini hanno scoperto ricerche effettuate dai due sulle modalità per uccidere, rintracciate sui loro telefoni.