Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo, confermata per la prossima edizione a “È sempre mezzogiorno!”, la battuta di Antonella Clerici in diretta è pungente

0 Condivisioni acebook Twitter

Giovanna Civitillo resta a “E’ sempre mezzogiorno” anche dopo l’addio di Amadeus alla Rai. Questo è stato confermato da Antonella Clerici stessa durante l’ultima puntata della stagione.

Continuità in TV nonostante il cambiamento

Nonostante il recente passaggio di Amadeus al canale Nove, Giovanna Civitillo continuerà la sua carriera televisiva alla Rai, confermando la sua presenza nella prossima edizione del programma “È sempre mezzogiorno!”. Durante l’ultima puntata, in un clima disteso e scherzoso, Antonella Clerici ha giocato sul futuro di Giovanna nello show: «Siamo arrivati all’esame finale, bisogna vedere se Giovanna sarà promossa, bocciata o… rimandata a settembre!». Questo commento è stato seguito da una performance culinaria sotto la supervisione dello chef Daniele Persegani, che nonostante non sia andata perfettamente, ha lasciato spazio a momenti di leggerezza e umorismo.

Approvazione unanime

Il supporto per Giovanna Civitillo è stato evidente non solo da parte di Antonella Clerici, che ha dichiarato apertamente «Per noi invece sei assolutamente promossa», ma anche dallo chef Persegani che ha espresso il desiderio di rivederla nel programma a settembre. Giovanna, da parte sua, ha risposto con umiltà e impegno, promettendo di «studiare di più» per la prossima stagione.

Prospettive future

Il percorso di Giovanna Civitillo in televisione è stato sempre accanto a quello di suo marito, Amadeus, ma ora si prospetta una nuova fase della sua carriera in cui potrà brillare autonomamente. Dopo anni dedicati principalmente alla famiglia, seguendo un desiderio che la stessa Giovanna ha più volte espresso, ora che il loro figlio José è cresciuto, sembra pronta a rinnovare il suo impegno nel mondo della televisione. Questo rappresenta un ritorno alle origini per Giovanna, che aveva già dimostrato il suo carisma e la sua presenza scenica in programmi come L’eredità e come conduttrice del PrimaFestival.