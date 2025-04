Scontro in diretta a “L’Aria che Tira”: tensione tra Angelo Bonelli e Borghi della Lega, “Non mettere le mani in faccia”

Botta e risposta acceso nello studio di La7: Bonelli interrotto da Loy, poi replica a Borghi. Momenti di alta tensione in diretta.

Bonelli: “Mi lasci parlare”, Loy: “Non è un monologo”

Tensione palpabile nel corso dell’ultima puntata di L’Aria che Tira su La7, dove si è consumato un acceso scontro verbale tra Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, e Maddalena Loy, giornalista de La Verità. L’episodio si è verificato mentre Bonelli stava esponendo la sua posizione su temi politici e ambientali.

«Mi lasci parlare, se no si faccia invitare in un monologo», ha interrotto Loy, visibilmente irritata, mentre l’esponente ecologista stava completando il proprio ragionamento. L’affondo ha innescato un momento di tensione, acuito dagli scambi successivi con gli altri ospiti in studio.

Bonelli a Borghi: “Non mettere le mani in faccia”

Nel clima già surriscaldato del dibattito, Bonelli ha poi rivolto un commento diretto anche al senatore leghista Claudio Borghi, presente in studio: «È inutile che metti le mani in faccia», ha detto con tono stizzito, riferendosi a un gesto fatto dal parlamentare durante l’intervento. Il riferimento era probabilmente a un’espressione di disappunto mimica che Bonelli ha interpretato come una provocazione.

Il momento ha generato un breve ma evidente imbarazzo tra gli ospiti e la conduttrice, che ha cercato di riportare la calma e proseguire il dibattito. Lo scontro, tuttavia, ha messo in evidenza ancora una volta le frizioni ideologiche e personali tra rappresentanti di schieramenti profondamente opposti.