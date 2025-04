L’On. Susanna Ceccardi, “Salvini al Viminale, è stato il miglior ministro degli Interni degli ultimi 20 anni”

La mozione approvata al Congresso della Lega invita Salvini a valutare un ritorno al Ministero dell’Interno. Ceccardi: “Richiesta chiara dalla base”

La mozione del Congresso: “Valutare il ritorno al Viminale”

Nel corso del Congresso federale della Lega, i delegati hanno espresso una richiesta precisa al segretario Matteo Salvini: valutare l’opportunità di tornare alla guida del Ministero dell’Interno. A confermarlo è stata Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista, che ha sottolineato come la proposta sia stata formalizzata in una mozione specifica approvata durante i lavori congressuali.

“Non è un mistero che la base leghista e non solo pensi che Matteo Salvini sia stato il miglior ministro degli Interni degli ultimi vent’anni”, ha dichiarato Ceccardi, rimarcando il consenso interno e l’appoggio di ampi settori del partito all’ipotesi di un suo ritorno al Viminale.

Una richiesta politica con forti implicazioni

Il ritorno di Salvini agli Interni rappresenterebbe un passaggio di grande impatto politico, soprattutto in una fase in cui il segretario ha già dichiarato di voler “ascoltare il partito” dopo la riconferma alla guida della Lega fino al 2029. La richiesta, inserita in una mozione formale, si aggiunge ai numerosi segnali emersi dal congresso, che ha visto il leader ricevere un ampio sostegno dalla base militante e dalle componenti territoriali.

Nel suo intervento, Salvini ha ribadito che discuterà della questione con Giorgia Meloni e con l’attuale ministro Matteo Piantedosi, precisando di non avere “smanie personali”, ma di voler rispondere alle istanze del partito.