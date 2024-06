Donna chiama i carabinieri per far bloccare un autobus: “Lì dentro c’è un uomo che sta fotografando mia figlia”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un autobus della linea C16 dell’Anm è stato fermato in piazza Sannazaro a Napoli, dopo che una donna ha segnalato che un uomo stava fotografando sua figlia minorenne. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Intervento dei carabinieri in piazza Sannazaro

Durante il tragitto di un autobus della linea C16 dell’Anm, si è verificato un incidente che ha causato tensione tra i passeggeri. Una donna ha segnalato che un uomo stava fotografando sua figlia minorenne, il che ha portato all’immediata fermata del bus in piazza Sannazaro. La donna ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che sono prontamente arrivati sul posto con tre veicoli. La situazione ha causato una breve interruzione del servizio di trasporto pubblico e ha attirato l’attenzione di passanti e altri passeggeri.

Accertamenti in corso

Dopo aver fermato il bus nei pressi della Galleria Quattro Giornate e di via Piedigrotta, i carabinieri hanno ascoltato i testimoni e identificato l’uomo accusato. Questi è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti. Le autorità hanno anche richiesto all’Anm i filmati delle telecamere di sicurezza presenti a bordo del bus per analizzare più a fondo la dinamica degli eventi e determinare la veridicità della denuncia. Al momento, non è chiaro se gli eventi siano stati interpretati correttamente o se si tratti di un malinteso.

Indagini in attesa di chiarimenti

Le indagini sono ancora in corso per chiarire completamente gli eventi accaduti su questo autobus pubblico nel tardo pomeriggio. I risultati delle indagini aiuteranno a determinare il prosieguo delle azioni legali e a dissipare ogni dubbio riguardante l’accaduto. Le prossime ore saranno cruciali per ottenere un quadro più chiaro della situazione di questo inquietante episodio.