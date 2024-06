Puglia, addio al 39enne Enzo Colella morto improvvisamente, la famiglia chiede che i funerali vengano rinviati per indagare sulle cause

0 Condivisioni acebook Twitter

Un militare di 39 anni, trovato senza vita nel suo appartamento. I funerali sono stati rinviati su richiesta della famiglia, che ha sollecitato accertamenti approfonditi sulla causa del decesso.

Improvvisa scomparsa di Enzo Colella

Enzo Colella, un rispettato militare della Marina, è deceduto all’età di 39 anni a causa di un malore improvviso nel suo appartamento nel centro di Carovigno, una cittadina a nord di Brindisi. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale e i colleghi. Inizialmente, i funerali di Colella erano stati programmati per il pomeriggio di giovedì, ma sono stati successivamente rinviati su richiesta della sua famiglia.

Richiesta di accertamenti da parte della famiglia

La famiglia di Colella ha sollecitato ulteriori indagini per chiarire le circostanze della sua morte. Attraverso un

modulo compilato dal medico di base, è stata fatta richiesta all’Asl di Brindisi per un approfondimento diagnostico. Questa decisione riflette il bisogno di comprendere appieno le cause del malore che ha portato alla morte di Colella, considerando il suo ruolo di militare e le responsabilità che comportava.

Commemorazione e cordoglio

Colella lascia una compagna e un figlio di pochi anni. Era conosciuto nella comunità di Carovigno per la sua generosità e il suo forte legame con le tradizioni locali, partecipando attivamente nel gruppo degli Sbandieratori – Rione Castello Lu Pizzuttinu. Il sindaco Massimo Lanzilotti ha espresso il cordoglio dell’intera comunità, sottolineando il profondo strazio tra parenti, amici e colleghi. Inoltre, è ricordato per la sua amicizia con Alessandro Schettini, un collega di Ostuni, morto in un incidente durante un’esercitazione in volo nel 2016.