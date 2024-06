Adele Baldassarre, 16 anni, muore improvvisamente nel sonno, era una talentuosa studentessa di pianoforte e canto

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella mattinata di ieri, Adele Baldassarre è stata trovata senza vita dai suoi genitori che erano andati a svegliarla per portarla a scuola a Modena, dove studiava.

La giovane aveva mostrato recentemente sintomi di un lieve malessere, per il quale era stata portata al pronto soccorso qualche giorno prima. Nonostante i controlli e gli esami, che non avevano rivelato problemi immediati, la tragedia si è verificata improvvisamente. Adele, nota per il suo spirito sensibile e il suo talento musicale, aveva anche composto una canzone intitolata “Marilù”, disponibile su YouTube.

La commozione di amici e parenti

La famiglia Baldassarre è ben conosciuta sia a Porto Tolle che a Scandiano. La madre di Adele, Federica Zanellato, è la figlia di Toni Zanellato, un noto dirigente calcistico, e sorella del famoso cantante lirico Riccardo Zanellato. Il padre, Rocco Baldassarre, ha lavorato come pizzaiolo e cuoco. La perdita di Adele ha lasciato un vuoto in tutti coloro che la conoscevano, evidenziato dai numerosi messaggi di cordoglio pervenuti anche attraverso i social media. Il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, ha espresso il profondo cordoglio della comunità, ricordando che Adele aveva frequentato le scuole elementari nella città.

Indagini in corso

La causa esatta della morte di Adele è attualmente sotto indagine. I primi sospetti puntano a un arresto cardiaco improvviso, ma le indagini mediche in corso chiariranno le circostanze esatte che hanno portato alla sua scomparsa. Il pro-zio di Adele, Angelo Zanellato, ha descritto il profondo impatto della tragedia sulla famiglia, sottolineando come tutti siano ancora increduli e sconvolti dall’accaduto.