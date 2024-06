Maggio 2024 è stato ufficialmente il maggio più caldo mai registrato a livello globale dall’inizio delle misurazioni scientifiche nella metà dell’Ottocento

3 Condivisioni acebook Twitter

Secondo Copernicus, il servizio meteo dell’Unione Europea, questo segna il dodicesimo mese consecutivo di temperature record a livello mondiale.

Nuovi record climatici

Il maggio 2024 ha superato il precedente record del maggio 2020 di 0,19°C, con una temperatura media globale sulla superficie terrestre di 15,91°C, che è 0,65°C sopra la media del trentennio di riferimento 1991-2020. Ancora più allarmante è il fatto che l’ultimo anno (giugno 2023 – maggio 2024) abbia registrato una media globale di temperatura di 1,63°C sopra i livelli pre-industriali del 1850-1900, superando così il limite di 1,5°C stabilito dall’Accordo di Parigi e dalla COP26 di Glasgow per limitare il riscaldamento globale.

Impatti in Europa e sugli oceani

Non solo a livello globale, ma anche in Europa si sono registrate temperature eccezionali, con maggio 2024 che è stato il terzo maggio più caldo mai registrato sul continente. La temperatura media in Europa durante il mese scorso è stata di 0,88°C sopra la media del trentennio 1991-2020. Inoltre, la temperatura della superficie marina tra i 60° di latitudine Nord e i 60° di latitudine Sud ha raggiunto i 20,93°C, il valore più alto mai registrato per il mese di maggio, continuando una serie di 14 mesi consecutivi di temperature record per le acque oceaniche.

Commenti e Previsioni

Samantha Burgess, direttrice del servizio Cambiamento climatico di Copernicus, ha espresso preoccupazione per questi trend, attribuendo l’aumento delle temperature principalmente alle emissioni di gas serra umane e agli effetti aggiuntivi di fenomeni come El Niño. Burgess ha avvertito che, senza un impegno globale verso zero emissioni nette, il clima continuerà a riscaldarsi, stabilendo nuovi record e generando eventi meteorologici estremi più frequenti e intensi. Ha concluso avvertendo che, se non si interviene, gli anni futuri faranno sembrare il periodo 2023-2024 relativamente fresco in confronto ad anni più recenti come il 2015-2016.