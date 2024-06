Litigano, lei lo spinge dal ponte e lui precipita, gravissimo uomo di 48 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

In un drammatico episodio avvenuto a Bagheria, nella città metropolitana di Palermo, un uomo di 48 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato spinto giù da un ponte dalla moglie durante una lite.

L’incidente è avvenuto sulla strada litoranea in località Aspra, un ponte senza parapetti dove l’uomo è caduto da un’altezza di circa sei metri. Fortunatamente, nonostante le gravi ferite e diverse fratture, la sua vita non è in pericolo.

Le indagini in corso

Dopo l’incidente, che si è svolto intorno alle 19.30 del 4 giugno, i soccorsi sono stati immediati. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno trasportato all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Originariamente pensato come un incidente, gli sviluppi successivi hanno rivelato che si trattava di un’aggressione. “In un primo momento si era pensato a una disgrazia,” hanno commentato gli inquirenti, ma le indagini hanno poi chiarito la natura dell’evento. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno iniziato le indagini per ricostruire l’accaduto e hanno interrogato la moglie dell’uomo, denunciandola per lesioni personali aggravate.

Prospettive future

Nei prossimi giorni, le autorità aspettano il miglioramento delle condizioni dell’uomo per poterlo interrogare e raccogliere la sua testimonianza sull’accaduto. L’inchiesta è ancora in fase iniziale, e si attendono ulteriori sviluppi. La comunità di Bagheria rimane scossa da questo episodio di violenza domestica che ha quasi portato a una tragedia irreparabile.