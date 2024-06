Momenti di panico allo zoo, giraffa entra dal finestrino della macchina, afferra una bambina e la solleva

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una tranquilla visita allo Zoo, una famiglia ha vissuto un momento di grande spavento.

Mentre percorrevano in auto il parco, Fossil Rim Wildlife Center di Glen Rose, Texas,il una giraffa ha afferrato e sollevato la loro bambina di due anni. La piccola Paisley stava per fortuna solo giocando con una borsa sul sedile posteriore del pick-up quando l’animale ha esteso il collo all’interno del veicolo, afferrandola per la maglietta e sollevandola in aria di alcuni metri prima di rilasciarla sana e salva all’interno dell’abitacolo. Questo incidente, fortunatamente risoltosi senza conseguenze fisiche, ha seminato il panico tra i membri della famiglia e gli altri visitatori dello zoo.

La risposta immediata della famiglia

L’evento è stato descritto da Jason Toten, il padre della bambina, in un’intervista con la CBS: “Ci siamo fermati per dare da mangiare alle giraffe e, mentre mi giravo per guardare qualcosa fuori dalla finestra sul retro, ho visto la giraffa che rovistava nell’auto e poi ha afferrato nostra figlia.” La madre di Paisley, seduta accanto a lei, ha tentato disperatamente di trattenere la bambina, urlando fino a quando l’animale non ha desistito. L’intero episodio è stato catturato su video dagli smartphone delle persone presenti in altre auto.

Le regole dello zoo e la sicurezza dei visitatori

Toten ha sottolineato che la sua famiglia aveva rispettato tutte le norme di sicurezza previste dallo zoo, che includono tenere chiuse le portiere dell’auto e alimentare gli animali utilizzando appositi vassoi anziché direttamente con le mani, mantenendo inoltre una distanza di sicurezza dai cancelli.