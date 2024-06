Rosanna Banfi al settimo cielo: “Divento nonna acne se mia figlia è andata in menopausa a 27 anni”

0 Condivisioni acebook Twitter

Rosanna Banfi ha recentemente condiviso una notizia emozionante e inaspettata: diventerà nonna nonostante le difficoltà mediche di sua figlia, Virginia. Durante un’intervista con Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio” su Rai2, Rosanna ha rivelato che Virginia è incinta, un evento sorprendente dato che lei soffre di menopausa precoce dall’età di 27 anni.

La gioia inaspettata di diventare nonna

Rosanna Banfi ha espresso una gioia mista a incredulità nel raccontare che Virginia, nonostante la diagnosi di menopausa precoce ricevuta a soli ventisette anni, è riuscita a concepire grazie a un trattamento di procreazione assistita. Dopo due tentativi falliti, il terzo ha portato a una gravidanza. “Ancora non ci crediamo”, ha condiviso Rosanna, evidenziando anche la cautela del nonno, Lino Banfi, a causa dei rischi associati. Per scaramanzia, l’attrice ha ammesso di non aver ancora acquistato nulla per il bebè, ma si sente profondamente felice e speranzosa che la madre defunta, Lucia, possa vegliare sulla futura nipote.

Virginia Leoni e la lotta contro la menopausa precoce

Virginia Leoni, figlia di Rosanna, ha affrontato la menopausa precoce con grande forza. Sposata dal 2021 con Gianluca De Marco, ha scoperto la sua condizione solo dopo aver interrotto l’uso della pillola contraccettiva con l’intento di avere un bambino. Inizialmente attribuendo l’assenza del ciclo mestruale a stress e cambiamenti ormonali post-pillola, solo dopo un anno di sintomi sottovalutati ha intrapreso indagini mediche che hanno rivelato la menopausa precoce. Questa diagnosi l’ha inizialmente confusa e portata in crisi, ma ha poi trovato la forza di affrontare la situazione.

Un futuro di speranza

La storia di Rosanna e Virginia Banfi è un potente esempio di come la medicina moderna e la resilienza personale possano trasformare situazioni che sembrano senza speranza in storie di gioia e celebrazione. L’attesa cauta del primo trimestre di gravidanza è un momento di grande speranza per la famiglia Banfi, che vede in questo evento una benedizione e un segno di forza.