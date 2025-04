La tiktoker Rita De Crescenzo pronta a sbarcare in politica, “Mi candido in Senato”

La tiktoker napoletana annuncia nuove mobilitazioni e dichiara la volontà di candidarsi, ispirandosi alle influencer entrate in Parlamento negli anni passati.

Da TikTok alle piazze, De Crescenzo mobilita le masse

Dopo aver trasformato Roccaraso in un palcoscenico improvvisato per i suoi fan, la star del web Rita De Crescenzo torna a far parlare di sé con una dichiarazione sorprendente: “Voglio andare al Senato”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. Con oltre 500mila follower su Instagram e ben 2 milioni su TikTok, l’influencer napoletana non si accontenta più del solo successo sui social.

La sua capacità di radunare folle è ormai nota: basti ricordare quanto accaduto nella località sciistica abruzzese, dove la sua presenza ha provocato un vero e proprio afflusso di massa, al punto da costringere il sindaco a chiudere le strade e chiedere l’intervento dell’esercito.

Podcast, piazze e politica: il nuovo corso dell’influencer

A pochi giorni dall’episodio di Roccaraso, De Crescenzo ha lanciato un podcast intitolato Pasta, affiancata da Maria Rosaria Boccia, figura sempre più vicina al suo nuovo corso. Ma non è finita: sabato sarà presente a una manifestazione a Roma, proprio nella stessa piazza e alla stessa ora del corteo promosso dal Movimento 5 Stelle contro l’invio di armi. Pur non nominando mai direttamente il partito di Giuseppe Conte, le coincidenze non sono passate inosservate.

Nel video di promozione dell’evento, De Crescenzo ha gridato: “Voto Conte! Conte! Conte!”, lasciando pochi dubbi sul suo orientamento in questa fase, pur dichiarandosi al tempo stesso estranea a ogni schieramento politico.

“Non ho mai votato, ma se mi candidano lo faccio subito”

La svolta politica sembra ormai nei suoi piani. “Entrerò come sono entrate tante influencer. Grazie a Maria Rosaria, che mi sta dando tanti buoni consigli, ci andrò”, ha dichiarato. E se le proponessero una candidatura? “Lo farei subito”, ha detto senza esitazione.

Il suo racconto personale si intreccia con la voglia di riscatto: “Non ho mai votato in vita mia. Non capisco né destra né sinistra, nemmeno i 5 Stelle. Sono viva da sei anni, mi sto purificando e sono diventata un esempio, perché si può cambiare”.