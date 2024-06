Stefania Nobile e Wanna Marchi: “Ogni sera beviamo champagne e mangiamo caviale, la nostra è una vita bellissima”

0 Condivisioni acebook Twitter

In una recente intervista con il settimanale “Gente”, Stefania Nobile ha condiviso dettagli sullo stile di vita attuale che lei e sua madre, Wanna Marchi, conducono.

Le due donne, note per le loro vicende giudiziarie passate, vivono oggi in un contesto di lusso e opulenza, un ritmo di vita che non è cambiato significativamente da allora. Durante l’intervista, è emerso che “Viviamo nel lusso, beviamo champagne e mangiamo caviale tutte le sere”, parole che sottolineano un’esistenza fra agi e piaceri quotidiani, mantenendo un profilo elevato nella società.

Gli investimenti odierni e la vita sociale

Stefania Nobile ha poi parlato degli investimenti correnti che gestisce insieme a suo marito Davide Lacerenza, concentrati principalmente nella ristorazione e in alcuni locali notturni situati tra Milano e l’Albania. Ha dettagliato come questi investimenti continuano a prosperare e come la presenza di sua madre ai tavoli dei loro ristoranti sia un grande richiamo per i clienti, che desiderano ascoltare i racconti di Wanna Marchi. “Vendo champagne! Tutte le sere beviamo bottiglie pazzesche che ci offrono i clienti dei locali, mangiamo caviale e facciamo una vita bellissima, ma non spendiamo niente”, ha dichiarato Nobile, illustrando come la loro vita sia permeata da un lusso che non richiede grandi spese dirette.

Desideri e prospettive future

Nell’intervista, Nobile ha espresso anche i suoi desideri per il futuro, includendo il ritorno di sua madre nel mondo della televisione, un ambiente che Marchi conosce molto bene e dove desidera essere nuovamente protagonista. “Vorrei rivedere mia madre in televisione. Quello è il suo posto. In un talk in cui raccontare storie di persone come noi, che sono cadute e si sono rialzate”, ha affermato. Per quanto riguarda le sue aspirazioni personali, Nobile ha svelato il desiderio di stabilirsi definitivamente in Albania, luogo che considera ormai casa. Inoltre, ha esposto il suo bisogno di avere sempre a disposizione un parrucchiere personale.