Fedez diretto: “Quella con Chiara era una relazione tossica”

Fedez ha condiviso riflessioni sulla sua relazione passata con Chiara Ferragni durante una live su Twitch.

L’artista ha etichettato la sua esperienza coniugale come “una relazione tossica”, citando le influenze negative del circolo sociale di Ferragni come uno dei fattori. Ora separato, Fedez si trova in una fase di transizione, cercando di adattarsi a una nuova realtà personale e professionale. “È un capitolo nuovo, non so cosa succederà. Sto lottando per vedere i miei figli il più possibile”, ha dichiarato, esprimendo il suo desiderio di rimanere una figura presente nella vita dei suoi figli.

Le sfide della paternità e la privacy dei figli

Il rapper ha parlato anche della complicata situazione familiare che vive attualmente, in particolare riguardo al tempo trascorso con i suoi figli, Leone e Vittoria, che risiedono con Ferragni. Nonostante le difficoltà, Fedez sta facendo del suo meglio per essere presente, adattando i suoi impegni professionali per massimizzare il tempo con loro. Questo impegno si riflette nelle scelte di privacy recentemente adottate, come limitare la presenza dei bambini sui social media per proteggere il loro benessere durante questo periodo di transizione. “Non ci sono diffide. Ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare i bambini in questo momento. Da due mesi pieni non pubblico quasi mai i miei figli, gli unici post che ho fatto sono per gli auguri di compleanno,” ha spiegato Fedez.

Riflessioni personali e aspettative future

Oltre alle sfide legate alla paternità, Fedez ha discusso la sua vita sociale e personale post-separazione, smentendo le percezioni che lo vedono costantemente in giro per discoteche. L’artista ha sottolineato il bisogno di focalizzarsi sui lati positivi per superare le difficoltà attuali: “Devo focalizzarmi solo sui pro, altrimenti è impossibile uscirne.” Questa nuova fase della sua vita segna un ritorno alle origini, con Fedez che cerca di riconnettersi con amici e ambienti che aveva trascurato, un passo importante per ricostruire la sua identità e il suo benessere dopo la fine del matrimonio.