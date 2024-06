Nadia Battocletti conquista l’oro nei 5000 metri agli Europei di atletica leggera, un nuovo record italiano, l’Italia in testa al medagliere

0 Condivisioni acebook Twitter

Nadia Battocletti ha ottenuto una vittoria eccezionale nei 5000 metri agli Europei di atletica leggera, tenutisi all’Olimpico di Roma.

Con un tempo impressionante di 14:35:29, non solo ha stabilito un nuovo record italiano, ma anche il record dei campionati. Questa performance ha assicurato all’Italia una posizione di rilievo nel medagliere, grazie alla sua e altre medaglie già conquistate nella prima giornata. “È stata una gara fantastica, sono riuscita a mantenere il ritmo e a superare tutti nell’ultimo giro,” ha dichiarato Battocletti.

Strategia vincente e competizione serrata

La gara è stata caratterizzata da una tattica impeccabile da parte di Battocletti, che ha seguito da vicino la leader norvegese Grovdal per gran parte dell’evento. Nonostante la pressione, Battocletti ha saputo conservare energie sufficienti per un sorpasso decisivo nell’ultima curva. “Ho aspettato il momento giusto per attaccare e alla fine è andata benissimo,” ha commentato l’atleta. Grovdal ha finito con l’argento con un tempo di 14:38:62, mentre il bronzo è andato alla spagnola Garcia, che ha stabilito un nuovo record nazionale con 14:44:04.

Un inizio promettente per l’Italia

Il successo di Battocletti ha concluso una giornata iniziale straordinaria per l’Italia, che ha visto altri atleti italiani brillare nelle loro discipline. Prima di lei, Palmisano e Trapletti hanno ottenuto medaglie nella marcia, e il quartetto nella staffetta 4×400 mista ha dimostrato la forza della squadra azzurra. Altri atleti, come Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso e Matteo Melluzzo e Roberto Rigali nei 100 metri, hanno raggiunto importanti traguardi nelle rispettive competizioni preliminari, promettendo ulteriori successi nei giorni a venire. “Stiamo puntando a rimanere in cima al medagliere,” ha affermato il coach della squadra, mostrando ottimismo per il proseguo dei campionati