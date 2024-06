Convinta di aver assicurato il bronzo, esulta e non si accorge che la concorrente è dietro di lei e perde la medaglia

0 Condivisioni acebook Twitter

Laura Garcia-Caro, atleta spagnola, ha vissuto un momento di amara delusione durante la competizione.

Convinta di aver già assicurato il bronzo, ha iniziato a celebrare ancor prima di tagliare il traguardo, indossando la bandiera spagnola e alzando il pugno in segno di vittoria. Tuttavia, questa prematura celebrazione si è rivelata un grave errore. “Ero così felice, pensavo di averlo fatto,” ha dichiarato Garcia-Caro, riflettendo sul tragico errore che l’ha vista superata all’ultimo momento dalla concorrente ucraina, Lyudmila Olyanovska.

Un sorpasso inaspettato e una lezione dura

La gara stava per concludersi senza sorprese per Garcia-Caro, quando, a pochi metri dal traguardo, la situazione è cambiata radicalmente. Lyudmila Olyanovska, con un ritmo sorprendentemente veloce, ha approfittato dell’esultanza anticipata della spagnola per superarla, strappandole la medaglia di bronzo in una rimonta inaspettata. Le immagini della telecamera hanno catturato l’espressione di disperazione di Garcia-Caro nel momento in cui ha realizzato di aver perso la medaglia per una frazione di secondo. “Non me lo sarei mai aspettato, è stata una lezione dura,” ha commentato l’atleta dopo la gara.

Conseguenze per la squadra spagnola e riflessioni finali

Questo episodio ha lasciato un’amarezza nella squadra spagnola, che aveva comunque ottenuto risultati notevoli con altri atleti come Cristina Montesinos e Raquel Gomez, rispettivamente sesto e nono posto. Sebbene l’episodio non abbia influenzato il successo generale del team, ha sicuramente offuscato quello che sarebbe potuto essere un glorioso momento di celebrazione per Garcia-Caro.