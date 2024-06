Si ferma per una sosta in un autogrill, sgranocchia delle noccioline e si sente subito male, muore camionista di 49 anni papà di tre bambini

1 Condivisioni acebook Twitter

Una pausa ristoratrice si è trasformata in tragedia per un camionista di 49 anni, che ha perso la vita in modo tragico in un autogrill lungo la A28, vicino a Portogruaro.

Labinjan Sasa di Pola mentre si fermava per un momento di riposo presso la stazione di servizio “Gruaro sud”, Sasa, che lavorava per una ditta di Trieste e padre di tre figli, ha avuto un malore dopo aver mangiato delle noccioline. La situazione è precipitata rapidamente quando l’uomo ha iniziato a soffocare, perdendo conoscenza nonostante gli sforzi immediati di colleghi e personale presenti.

Intervento dei soccorsi e esito infausto

Il personale dell’autogrill ha prontamente allertato i soccorsi, e i sanitari del 118 insieme alla Polizia autostradale di Pordenone sono intervenuti tempestivamente. Nonostante i tentativi di rianimazione prolungati, anche con l’uso del defibrillatore, Sasa non è riuscito a riprendersi. La tragedia ha lasciato la comunità e i familiari in lutto, con il magistrato di turno che ha ordinato il trasferimento della salma all’obitorio di Portogruaro, da dove sarà poi restituita ai familiari per le esequie.