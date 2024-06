Puglia, aveva il tumore ma era lei a dare allegria e coraggio agli altri, addio alla 51enne Donatella Stella

0 Condivisioni acebook Twitter

Lecce è in lutto per la perdita di Donatella Stella, una figura amata e rispettata nella comunità, scomparsa all’età di 51 anni a causa di un tumore.

La sua vita è stata segnata da un impegno instancabile nel volontariato, specie nella clownterapia, attraverso la quale ha portato gioia e sollievo a molti, nonostante la sua lunga battaglia contro la malattia. “Risplenderai col tuo naso rosso da lassù, come una bolla di sapone che insegue l’arcobaleno, accarezzando il cielo. Ciao Donatuccia,” è uno dei tanti messaggi commoventi apparsi in suo ricordo.

Una vita dedicata agli altri

Donatella era una ragioniera presso la SITEL, azienda di materiale per l’edilizia gestita insieme ai suoi fratelli, situata nella zona industriale di Cavallino. Nonostante le richieste del suo lavoro, ha trovato tempo e energia per dedicarsi al volontariato con VIP ViviamoInPositivo Lecce OdV, parte di Vip Italia OdV, un’associazione che promuove la clownterapia. La sua attività la vedeva spesso nei reparti ospedalieri, case di riposo e centri diurni, dove con un sorriso, giochi e la sua presenza empatica, alleviava le sofferenze di chi era in difficoltà.

L’ultimo saluto

La comunità di Lecce e i molti che hanno avuto la fortuna di conoscerla, la ricordano come una persona solare, gioiosa e profondamente umana. Donatella lascia i suoi genitori, due fratelli e una sorella, oltre a un’eredità di generosità e amore che ha profondamente toccato coloro che ha incontrato nel corso della sua vita. I funerali si terranno sabato 08 giugno alle 10:30 presso la chiesa dei Salesiani a Lecce, un momento per onorare la sua memoria e il suo spirito indomito, che ha continuato a far sorridere gli altri nonostante le proprie sfide personali.