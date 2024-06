Non regge il peso dei tantissimi ragazzi che ballano, crolla terrazza di discoteca, morti e feriti

0 Condivisioni acebook Twitter



Quello che avrebbe dovuto essere una serata di svago e musica si è tragicamente trasformato in un evento luttuoso.

A San Luis Potosí, in Messico, una terrazza della discoteca Rich, situata al terzo piano del centro commerciale Alttus, è crollata a causa del peso eccessivo di una folla di giovani radunatisi per un concerto. La balaustra in vetro non ha retto, causando la caduta di circa venti persone da un’altezza di 12 metri.

Dettagli e conseguenze del disastro





Il bilancio dell’incidente è devastante: due giovani hanno perso la vita e altri 15 sono rimasti feriti, con cinque di loro in condizioni critiche. Le scene del crollo, catturate dalle telecamere di sorveglianza, mostrano il momento drammatico in cui i giovani e i frammenti di vetro precipitano violentemente al suolo. La gravità degli impatti ha lasciato molti esanimi sull’asfalto, nonostante il rapido intervento dei soccorsi.

Indagini in corso e possibili cause





Le prime indagini puntano al sovraffollamento come causa principale dell’incidente. Testimonianze raccolte sul posto rivelano che molti erano presenti per assistere all’esibizione del cantante locale Kevin Moreno, il che potrebbe aver contribuito all’eccessiva affluenza. Le autorità stanno ora esaminando le condizioni di sicurezza del locale e la gestione degli spazi per determinare eventuali negligenze e responsabilità.