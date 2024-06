Lo aspettavano come presidente di seggio ma non si è presentato, muore nel sonno a 32 anni Nicolò Zamperin

0 Condivisioni acebook Twitter



La comunità di Fossalunga è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Nicolò Zamperin, 32 anni, deceduto nel sonno a causa di un malore improvviso.

Nicolò, atteso come presidente di seggio durante le elezioni, non si è presentato all’appuntamento, suscitando preoccupazione tra i colleghi. La sua assenza ha portato a una telefonata alla sua abitazione, dove i genitori lo hanno trovato senza vita nel suo letto.

Dettagli sull’incidente e reazioni della comunità





Nonostante una lieve indisposizione intestinale durante la settimana, Nicolò non mostrava segni di gravi problemi di salute. Era ben conosciuto nel suo paese per le sue molteplici passioni, tra cui lo sport, le escursioni in montagna, la musica e l’astronomia, e per il suo impegno nel volontariato. La sua morte ha lasciato la famiglia e gli amici senza parole, incapaci di trovare una spiegazione a questo improvviso decesso.

Le indagini e il cordoglio della comunità





Gli accertamenti per determinare la causa esatta della morte sono in corso. Nel frattempo, il sindaco e i cittadini di Fossalunga hanno espresso profondo dolore e cordoglio per la perdita di un giovane descritto come un pilastro della comunità, noto per il suo spirito generoso e attivo.