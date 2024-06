Serena Bortone, la Rai tuona contro di lei: “Si meritava di essere licenziata”

0 Condivisioni acebook Twitter



Durante l’evento della Festa dell’Innovazione a Venezia, Roberto Sergio, AD della Rai, ha affrontato varie questioni riguardanti la gestione dell’ente, inclusa la critica di essere etichettati come “TeleMeloni”.

Invece, Sergio ha sostenuto che “mai come nella mia gestione c’è stato spazio per le opposizioni, mentre si è ridotto il tempo per la presidente del Consiglio”. Il dibattito si è acceso quando il discorso è caduto su Serena Bortone e il suo recente comportamento pubblico.

Il caso Bortone e possibili conseguenze





Sergio ha espresso una forte disapprovazione per il comportamento di Bortone, sostenendo che “doveva essere licenziata per quello che ha fatto e invece non è stata punita”. Questa affermazione fa riferimento a un post di Bortone contro la Rai, considerato inappropriato dall’AD. La giornalista ha la possibilità di chiarire la sua posizione in un incontro fissato per l’11 giugno, dove verrà presa una decisione definitiva. “In nessuna azienda sarebbe consentito fare un post contro l’azienda per cui lavora,” ha aggiunto Sergio, sottolineando l’assenza di censura ma un’incomprensione della realtà dei fatti.

Futuro incerto per i programmi di Bortone





Nonostante le controversie, circolano voci su un possibile ritorno del programma di Bortone, CheSarà, sebbene con un numero ridotto di puntate. Questi rumor non sono stati confermati né smentiti da Sergio, che ha chiarito come i palinsesti definitivi saranno rivelati solo il venerdì successivo.